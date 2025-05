Salento, cocaina e violazioni arresti domiciliari: due segnalati da carabinieri

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il rafforzamento della sicurezza stradale. Nella serata di ieri, venerdì 23 maggio, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Lecce, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce hanno segnalato due salentini alla competente Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un 49enne leccese, già sottoposto agli arresti domiciliari, e di un 26enne originario di Otranto, ma domiciliato nel capoluogo barocco. Entrambi, noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Alla vista dei carabinieri ha assunto un atteggiamento sospetto che ha spinto i militari ad approfondire i controlli. Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, pronte, secondo gli investigatori, per essere immesse sul mercato dello spaccio.

Il secondo episodio ha visto protagonista il 26enne, fermato mentre si aggirava a piedi in una zona della città già monitorata per attività illecite. Nella tasca dei pantaloni, nascosto in un pacchetto di sigarette, il giovane deteneva un grammo di cocaina. La perquisizione domiciliare successiva ha confermato i sospetti: nascosti in un pensile della cucina, i militari hanno rinvenuto ulteriori 10 grammi della stessa sostanza e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

L’attività di controllo non si è limitata alla lotta allo spaccio: lungo le principali arterie stradali che collegano Lecce ai comuni limitrofi sono stati istituiti diversi posti di blocco. Oltre 50 persone e 40 veicoli sono stati controllati, con un mezzo sequestrato per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria. Elevate sanzioni per migliaia di euro.

Le indagini sono nella fase preliminare e, come previsto dall’ordinamento, la colpevolezza dei soggetti coinvolti dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts