M5S contro fotovoltaico a Varano: “Serve confronto con i territori”

Preoccupazioni da operatori turistici e Wwf per i rischi ambientali e paesaggistici del progetto da 400 ettari

Il via libera dell’amministrazione comunale di Cagnano Varano all’avvio dell’istruttoria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante nella laguna di Varano ha sollevato un acceso dibattito pubblico, con richieste di chiarimento arrivate anche in sede istituzionale. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto un’audizione in Commissione Ambiente dei sindaci di Cagnano Varano, Ischitella e Carpino, insieme a un rappresentante degli operatori turistici del lago di Varano.

La preoccupazione, condivisa anche dal Wwf, riguarda l’impatto ambientale e paesaggistico di un impianto che, secondo quanto emerso, dovrebbe occupare 400 ettari del bacino lagunare. La decisione dell’amministrazione, secondo i consiglieri del M5S, sarebbe avvenuta senza il coinvolgimento preventivo delle realtà economiche e delle comunità locali, alcune delle quali (come Ischitella e Carpino) hanno già espresso parere contrario.

“Vogliamo approfondire le motivazioni che hanno spinto il Comune di Cagnano Varano a dare parere favorevole all’apertura dell’istruttoria, che sarà curata dall’Autorità Marittima di Manfredonia”, ha dichiarato la consigliera regionale del M5S Rosa Barone. “È fondamentale creare un tavolo di confronto tra tutti i Comuni interessati e gli operatori della laguna per valutare con attenzione le possibili conseguenze sul territorio”.

La consigliera ha inoltre sottolineato la necessità di un’analisi approfondita sui rischi per l’ecosistema e le ripercussioni sul paesaggio, ribadendo l’importanza di puntare su modelli di sviluppo che valorizzino le risorse già presenti. “Occorre investire su attività come acquacoltura, itticoltura e pescaturismo, in grado di offrire reali prospettive di crescita sostenibile per l’intera area”, ha concluso.

