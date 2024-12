Volley B1/F, Star Bisceglie: maglia speciale e raccolta per la Caritas

Rafforzare il legame con la città, e soprattutto con il suo tessuto economico, proprio nel momento in cui non è possibile giocare le partite interne al PalaDolmen. Ribadire l’identità biscegliese del club e agire concretamente per una delle realtà più nobili dello sconfinato panorama del sociale e del volontariato. Cementare il già solido rapporto con una tifoseria calorosa e creare i presupposti affinché diventi ancora più numerosa.

L’idea di realizzare una maglia celebrativa in edizione limitata è, per la Star Volley Bisceglie, anche l’opportunità di compiere nuovi e decisi passi nell’ottica di un consolidamento totale nel contesto sportivo della città e del territorio.

Sabato 14 dicembre, in occasione del match in programma al PalaPanunzio di Molfetta con Crotone, le giocatrici nerofucsia sfoggeranno una tenuta di gioco speciale, realizzata attraverso il supporto esclusivo di molte aziende biscegliesi. Per scoprire quante e quali sarà sufficiente gremire in massa l’impianto molfettese ma sono davvero tante e questo è un motivo di enorme soddisfazione e conferma l’appeal del progetto pallavolo. Il design accattivante della divisa, rigorosamente “made in Bisceglie”, conquisterà senz’altro il pubblico.

Una parte del ricavato sarà girato in beneficenza alla Caritas cittadina di Bisceglie, con il chiaro intento di sostenere i lodevoli interventi di sostegno verso tante persone bisognose che da sempre ne contrassegnano l’operato. I volontari Caritas allestiranno, inoltre, un corner per la raccolta di indumenti e beni alimentari all’interno del PalaPanunzio.

“Bisceglie per la Star Volley” segnerà un ulteriore momento di coesione con la comunità di una società che in appena quattro anni ha già ottenuto risultati misurabili, affermandosi nelle posizioni di vertice del campionato di Serie B1, categoria mai raggiunta dalla città nella pallavolo, oltre ad incrementare a dismisura i ranghi del minivolley e del settore giovanile. Crescere, passo dopo passo, strutturandosi e radicandosi fra la gente e con la gente è l’obiettivo sociale e sportivo della famiglia nerofucsia, che vuole continuare ad allargarsi coinvolgendo.

La divisa celebrativa “Bisceglie per la Star Volley” verrà indossata dalla squadra di coach Marco Breviglieri, oltre che sabato 14 dicembre, anche il 21 dicembre in occasione del confronto esterno sul rettangolo del Pomezia e sabato 11 gennaio nella gara casalinga con Caltanissetta. L’accesso al PalaPanunzio per tutte le partite interne della Star Volley è completamente gratuito.

La dirigenza rivolge un appello ai tifosi, agli appassionati e agli sportivi affinché sabato 14 dicembre l’impianto di Molfetta sia stracolmo, ribollente di entusiasmo nei confronti del team ma soprattutto prodigo di un fattivo aiuto per la Caritas, con una partecipazione massiccia alla donazione di beni alimentari e vestiario.

