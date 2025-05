Vertenza Versalis, FILCTEM CGIL accusa Eni: “Solo promesse vuote”

Il sindacato: “Promesse non mantenute, si chiudono impianti ignorando investimenti e occupazione”

Prosegue la vertenza che coinvolge Versalis, società del gruppo Eni, con nuove accuse da parte di Marco Falcinelli. segretario generale della FILCTEM CGIL, che definisce “preoccupante e ormai sistematico” l’abbandono della chimica di base in Italia da parte dell’azienda partecipata dallo Stato.

Il recente comunicato unitario delle segreterie territoriali Filctem, Femca e Uiltec di Venezia, diffuso dopo un incontro con i vertici Versalis a Porto Marghera, evidenzia – secondo Falcinelli – il mancato rispetto degli impegni presi dall’azienda in merito alla riconversione degli impianti chiusi: “Un copione che si ripete: si chiudono impianti, si promettono riconversioni, ma gli investimenti non arrivano mai”.

Il segretario nazionale della FILCTEM elenca una lunga serie di casi: da Porto Torres al “quadrilatero padano” che comprende Ferrara, Ravenna, Mantova e la stessa Porto Marghera, passando per la chiusura degli impianti di Ragusa e la dismissione dei cracking di Priolo e Brindisi. “È sempre il primo tempo, quello delle chiusure, a essere giocato. Mai il secondo, quello degli investimenti”, ha commentato.

Falcinelli parla di “delitto industriale” e accusa il Governo di “avallare piani che compromettono il futuro dell’industria chimica italiana e l’indipendenza produttiva europea”. Sottolinea come, mentre in Europa si punta sulla chimica di base come settore strategico, Eni, che resta a partecipazione pubblica, chiuda definitivamente attività produttive fondamentali.

In particolare, la situazione nel sito di Brindisi è definita critica dal segretario regionale della FILCTEM Puglia, Antonio Frattini, che denuncia la mancanza di un cronoprogramma condiviso per la messa in conservazione degli impianti, iniziata il 1° aprile 2025, e segnala un forte calo delle attività lavorative, soprattutto per le aziende dell’indotto.

Ulteriori problemi sono attesi con la fermata dell’impianto PE 1/2 prevista per l’inizio del 2026, già oggi operativo in maniera parziale e discontinua. “La riduzione delle attività sta compromettendo la sostenibilità delle imprese e la tenuta occupazionale: servono certezze su committenze e livelli di lavoro”, conclude Frattini.

La FILCTEM sollecita un intervento del governo per bloccare i piani di dismissione o, in alternativa, affidare gli impianti a produttori industriali europei disposti a investirvi, valorizzando la filiera chimica nazionale oggi in forte sofferenza.

