Ceramica, il mondo si ritrova a Grottaglie per il Concorso Mediterraneo

Dal 12 luglio al 12 ottobre, 76 opere da 28 Paesi in mostra al Castello Episcopio

Dal 12 luglio al 12 ottobre 2025 il Castello Episcopio di Grottaglie ospiterà la XXXII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”, una delle rassegne più prestigiose a livello internazionale dedicate all’arte figulina. Saranno 76 le opere in mostra, selezionate da una giuria tecnica tra le 362 candidature inviate da 236 artisti di 54 Stati diversi. Un record assoluto per la manifestazione.

“Un numero così alto di partecipanti conferma la centralità di Grottaglie come riferimento per l’arte ceramica nel mondo”, ha dichiarato l’assessora alla Cultura Raffaella Capriglia. “Questo concorso è un laboratorio culturale che unisce tradizione e innovazione, valorizzando la ceramica come linguaggio espressivo e identitario”.

La selezione delle opere, curata da Elena Agosti e Francesca Pirozzi, con il contributo dei giornalisti Tina Byrne e Giovanni Mirulla, ha privilegiato l’originalità della ricerca tecnica, la coerenza formale e la capacità di dialogo con il contemporaneo. Tra gli artisti scelti figurano nomi affermati e giovani promesse. L’Italia è il Paese più rappresentato, seguita da Cina e Polonia. Presenti anche opere da Taiwan, Giappone, Stati Uniti, Grecia, Africa, Colombia, e altri.

Il 10 luglio la giuria internazionale, presieduta dal sindaco Ciro D’Alò, assegnerà i tre riconoscimenti previsti: il Premio “Mediterraneo” (5.000 euro e acquisizione al Museo della Ceramica di Grottaglie), il Premio “Mostra Personale” (2.000 euro e spazio espositivo gratuito), e il Premio “Residenza d’artista” Under 35 sostenuto dalla BCC San Marzano.

“Il filo conduttore è la ceramica stessa capace di accogliere tecniche antiche e sperimentazioni, con esiti simbolici e formali di forte impatto”, ha spiegato Agosti. Dominano cotture ad alta temperatura e smalti complessi, testimoniando un’artigianalità raffinata e un’estetica all’avanguardia.

Durante l’evento si terranno due mostre speciali: la personale dell’artista ucraina Ielizaveta Portnova e la residenza creativa della cinese Zheng Ying, attiva a Londra. Entrambe rafforzano il dialogo internazionale che caratterizza la manifestazione.

Promosso dal Comune di Grottaglie, con curatela di Elena Agosti e segreteria organizzativa dell’Info Point Turistico, il concorso gode del patrocinio della Regione Puglia, di AiCC, POP Ceramiche di Puglia e BCC San Marzano.

Grottaglie, unica città italiana con un intero quartiere urbano dedicato alla ceramica, continua così a essere un crocevia tra identità storica e visione artistica globale, nel nome di una tradizione viva e in continua trasformazione.

Le 76 opere della XXXII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” 2025

1. Hana Stefano Tasca – Abracadabra (Imberti Denis) – Questione meridionale

2. Alipieva Mariya – Body Poetry

3. Aplin Kay – Foraminifera IV

4. Armada Marta – Cartography I

5. Armada Marta – Cartography II

6. Beça Sofia – Resmas de papel (reams of paper)

7. Bell Nadine – Frozen Chaos

8. Buran Elena – Declinazioni del femminile

9. Canova Cristina – Coral – Fundo do Mar

10. Casadio Evandro – Interiorità

11. Catala Amparo Almela – Caprichos de la materia / Whims of matter

12. Catona Dana – Ziggurat

13. Cerbino Giovanni – Scoppia la pace

14. Chang Hsuan-Yin – Axis

15. Chang Ching-Chih – Color No. 8

16. Constantinescu Alexandra – Limitation

17. Constantinescu Alexandra – Unordered Poem

18. Dychter Elizabeth – Orange is the new green

19. Erda Zimic Vacide – Ceramic for Internal Use Only

20. Estrella Angel – Presence

21. Estrella Angel – Emergence

22. FufuLène – Con mis tripas I, II, VI (With my guts I, II, VI)

23. Geszler Maria – Between the Trees (double portrait)

24. Grześkiewicz Dorota – Triangual Composition

25. Guo Lixia – Bronze Age III

26. Herma-Pasinska Jolanta – Decision

27. Herma-Pasinska Jolanta – Searching for the essence

28. Ion Anca – Catuc-Xia and the sponges

29. Ion Anca – Winter roots

30. Kim Hoog Hongmi – Comme, Pluie Noire

31. Kim Miae – Poetry in pottery

32. Kim Miae – Dojagi and Hangul Box

33. Kudder Sullivan Phyllis – Painted Desert Series No. 22

34. Kudder Sullivan Phyllis – Water Series No. 4

35. Kuremoto Noe – Haniwa Warrior 119

36. Kuremoto Noe – Haniwa Warrior 91

37. Kyrychenko Andrii – We

38. Maeder Rebecca – His Story I

39. Marcolin Mirko – Giano

40. Marinuzzi Anna e Paola – White Step 7

41. Maros Magdalena – Nourished by clouds

42. Maroti Viktoria – Inhale_Exhale No 1-2

43. Mazzotti Enea e Ioannou Androulla – Arkadia

44. Muller Nicolas H. – Pochade

45. Oh Jennifer – Flump Contemplates the Void Before Breakfast

46. Oh Jennifer – Pivoting Diagonally Toward Disruption

47. Pachon Rodriguez Martha – Impossible Bouquet Installazione

48. Palmieri Maria + Bartoloni Patrizio – rudralith refrattari 1

49. Palmieri Marta – Ultime terre

50. Pancino Fiorenza – Mantra Bianco

51. Petean Ivana – Blue Landscape

52. Portnova Ielizaveta – Phoenix

53. Portnova Ielizaveta – Winter Moss

54. Putsch-Grassi Karin – Azulejos – FIGULINAE

55. Reshetnikov Viktor – Memories

56. Reshetnikov Viktor – Traveling together

57. Roos Anima – Suseok 2

58. Scopa Laura – Divenire

59. Spagnulo Francesco – Conflitti – Componimento Costruttivo 02

60. Taramasco Fabio – Sante Lucia

61. Tello Carmela – Land of Emotions

62. Terpigoreva Katia – Essential II

63. Vestita Antonio – La strada del Paradiso – fiori d’Armenia – fiori del Mediterraneo – fiori del mondo

64. Vukicevic Velimir – Starry Night

65. Vuksanovic Bojana – A. Abstract Bubbles 1 Living water

66. Wada Mariko – Unknown-Provenance-UP25

67. Wong Koesen – Batji

68. Xie Danning – Clay Tripod Vase

69. Xu Ling – Blue flowers

70. Xu Ling – Pink flowers

71. Yakimushkina Elena – Persimmons

72. Yang Po Jung – Ink rock word

73. Yang Yixue – Eternal Flux: The Dao of Becoming

74. Yang Yixue – Transformation and Essence

75. Zargklis Efstratios – Duality

76. Żesławski Michał – Sculpture_overwhelms_me

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author