Lecce guida il progetto “Pulifondali e Pulispiagge” per l’ambiente

Spiagge e fondali puliti: iniziativa per l’ambiente che coinvolge 42 città italiane il 5 giugno

Il Comune di Lecce sarà la città capofila del progetto nazionale “Pulifondali e Pulispiagge”, promosso dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) con il sostegno di Q8 e Suzuki, il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la collaborazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e di diverse Direzioni della RAI.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente lo scorso 22 maggio a Roma, nella Sala dei Presidenti del CONI, e vedrà coinvolte oltre 40 località in 19 regioni italiane. La giornata simbolo dell’edizione 2025 sarà il prossimo 5 giugno, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente, quando Lecce darà il via alle attività ambientali previste su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo del progetto è ambizioso: superare i numeri dello scorso anno, che hanno visto la raccolta di 350 quintali di rifiuti tra plastiche, reti, copertoni e materiali ferrosi, grazie anche al coinvolgimento di oltre 2.000 studenti. Anche quest’anno, i protagonisti delle attività saranno proprio gli studenti delle scuole italiane, impegnati nella raccolta differenziata e nella pulizia di spiagge e fondali.

Roberto Giordano Anguilla, vice-sindaco di Lecce, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Essere capofila di un’iniziativa così ampia è motivo di grande orgoglio. Lecce è una città unica, bagnata da due mari, e siamo felici di coinvolgere le scuole in attività che promuovono la sostenibilità. Ringraziamo il Ministero e gli sponsor per il supporto concreto”.

Tra le scuole coinvolte spicca il Liceo Classico e Musicale “Palmieri”, i cui circa 200 studenti parteciperanno alla pulizia della Marina di San Cataldo, come confermato dal dirigente scolastico Raffaele Lattante: “Per noi l’educazione ambientale è parte integrante del percorso formativo. L’iniziativa rappresenta un gesto concreto di cittadinanza attiva e di cura del territorio”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del CONI Giovanni Malagò, rappresentanti del Ministero, della Guardia Costiera, delle aziende partner e della FIPSAS.

“Pulifondali e Pulispiagge” si conferma così come uno dei progetti di educazione ambientale più importanti e diffusi d’Italia, con Lecce al centro di una mobilitazione nazionale per la tutela del mare e delle coste.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author