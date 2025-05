Manutenzione strade, Lacarra: “Tagli da 20 milioni per la Puglia”

Il deputato dem attacca Salvini: “Un’altra vergognosa sforbiciata, così saltano i cantieri e aumenta il rischio per i cittadini”

“Un’altra vergognosa sforbiciata agli enti locali che si ripercuoterà direttamente sulla vita dei cittadini”. Così Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico, ha commentato la riduzione dei fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali e metropolitane, recentemente disposta dal Governo.

Secondo Lacarra, la decisione dell’Esecutivo, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e in particolare da Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, comprometterà in modo diretto l’avvio di numerosi cantieri già programmati e necessari in molte aree del territorio pugliese.

Il deputato dem ha evidenziato che la Città Metropolitana di Bari, che avrebbe dovuto ricevere 7,7 milioni di euro, dovrà rinunciare a 5,4 milioni, una riduzione che si aggira attorno al 70%. In totale, per la Regione Puglia, si stima una perdita superiore ai 20 milioni di euro destinati a opere urgenti e già progettate.

“Tante arterie della nostra provincia attendono interventi di manutenzione urgenti. Diversi cantieri già pronti saranno bloccati da questa decisione, che rappresenta un taglio netto alla sicurezza stradale e alla qualità della mobilità per milioni di cittadini”, ha dichiarato Lacarra.

Il parlamentare ha concluso ribadendo la contrarietà del Partito Democratico a quella che definisce “una scelta ingiusta e dannosa”, paventando gravi conseguenze per la sicurezza degli automobilisti e per lo sviluppo infrastrutturale dell’intera regione.

