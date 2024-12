Volley C/M, big match amaro per Turi: a Polignano perde imbattibilità

La settima giornata del Girone B segna la prima sconfitta stagionale per l’Arrè Formaggi Turi, che si presenta sul campo della NV Polignano da unica imbattuta del campionato. Una partita intensa e ricca di emozioni, in cui le due squadre hanno mostrato qualità da categoria superiore, con scambi spettacolari e continui capovolgimenti di fronte. Alla fine, sono i padroni di casa a prevalere grazie a una maggiore lucidità nei momenti decisivi, imponendosi con un netto 3-0.

La partita

Il match parte subito in salita per il Turi, con i biancorossi del Polignano che scattano sul 5-0. La reazione degli uomini di mister Girolamo arriva puntuale, e un doppio muro di Mancino riporta l’equilibrio sul 7-7. Gli ospiti provano a scappare con un break firmato da Girolamo al servizio e Mancino a muro (13-16), ma il Polignano reagisce, pareggiando sul 21-21 e chiudendo il primo set 25-23 grazie a un muro decisivo.

Nel secondo set, i padroni di casa sembrano inarrestabili, spingendosi sul 10-6, ma il Turi non si arrende e ristabilisce la parità sul 19-19. Il finale è al cardiopalma, con i biancoazzurri che sprecano sei set point. Il Polignano, più cinico, sfrutta la seconda occasione per chiudere sul 34-32.

Il terzo set segue lo stesso copione: Polignano avanti 14-11, ma Turi ancora caparbio nel rientrare sul 21-21. Nonostante l’orgoglio e la grinta degli ospiti, un paio di errori decisivi in attacco consegnano il set ai biancorossi, che chiudono sul 25-22, portando a casa tre punti pesantissimi.

La classifica

Con questo successo, il Polignano aggancia il Turi al secondo posto a quota 15 punti. In vetta resta il Casarano con 19 punti, grazie alla vittoria per 3-1 sul Galatina, ma con una partita in più rispetto alle inseguitrici.

Prossimo impegno

Per il Turi, la sfida contro il Mottola diventa un’occasione cruciale per riscattarsi. La formazione tarantina, reduce da un turno di riposo, ha 8 punti in classifica e si presenta come un avversario ostico. Appuntamento sabato 14 dicembre alle 18:30 al Palazzetto di via Cisterna per un match che si preannuncia combattuto.

