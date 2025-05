Cisternino, terreno agricolo usato come discarica: scatta sequestro

Rifiuti e rottami su 1000 metri quadri: operazione dei Carabinieri Forestali, una denuncia

Un terreno agricolo di circa 1000 metri quadri è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Ostuni, a seguito di una segnalazione proveniente dall’elicottero AW169 del 6° Nucleo CC di Bari-Palese, impiegato in attività di monitoraggio ambientale.

L’intervento è scattato in contrada Chiobbica, agro di Cisternino (Brindisi), dove è stata individuata un’area adibita illecitamente a discarica: sul posto sono stati rinvenuti rifiuti edili (legno, plastiche, ceramiche), elettrodomestici fuori uso, pneumatici, lastre di marmo, mezzi agricoli abbandonati e trattori in disuso.

Constatata la presenza di un’attività di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo del terreno e al deferimento del conduttore del fondo attiguo alla Procura della Repubblica di Brindisi, in quanto ritenuto responsabile della violazione dell’art. 255 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Considerata la natura dei rifiuti e l’assenza di un pericolo immediato per suolo e sottosuolo, il responsabile potrà accedere all’estinzione del reato versando un’ammenda di 6.500 euro più il ripristino dello stato dei luoghi secondo le prescrizioni tecniche indicate ed entro i termini previsti.

L’uso dell’elicottero AW169, recentemente entrato in flotta e dotato di sistemi di rilevamento avanzati, si conferma uno strumento strategico per la tutela ambientale e il contrasto ai reati contro il territorio in ambito provinciale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author