Volley B1/F: Zero5 Castellana Grotte attesa da un’ostica trasferta contro Co.Ge. Vesuvio Oplonti

Dopo aver sfiorato la quinta vittoria consecutiva, la Zero5 Castellana Grotte mette nel mirino la Co.Ge. Vesuvio Oplonti, in programma sabato 14 dicembre alle ore 17:30. Una sfida impegnativa per la compagine pugliese, come dimostrano i recenti risultati degli avversari: dopo la prima netta sconfitta con Casal de’Pazzi, hanno vinto le rimanenti quattro gare con Pescara, Modica, Santa Teresa e Bisceglie, queste ultime due al tiebreak. La squadra campana occupa il centro della classifica con 14 punti e dispone di giocatrici di categoria superiore come la palleggiatrice Bortolot e la centrale Vujko. Il prossimo turno prevede le seguenti gare: Bisceglie-Crotone, Torre Annunziata-Zero5, Arzano-Fasano, Fonte Nuova Roma-Caltanissetta, Santa Teresa-Marsala, Pescara-Casal de’Pazzi, Modica-Pomezia.

I risultati ottenuti dalla formazione militante nel campionato femminile di B1 di volley fanno il paio con le grandi soddisfazioni provenienti dalla compagine targata Klimaitalia, impegnata nel Girone B del campionato regionale di Serie D. La squadra guidata dal duo Deligio-D’Aprile, dopo aver sconfitto la ex capolista di Torre Santa Susanna (Br) e averne preso il posto in testa alla classifica, è attesa dall’impegno casalingo contro il fanalino di coda Eurovolley Sant’Elia di Brindisi. La gara si disputerà sabato 14 alle 18:30.

