Lescano stende il Monopoli, Avellino a un passo dalla B

Un gol di Lescano al 32’ decide la sfida del “Partenio” tra Avellino e Monopoli. Gli irpini vincono 1-0 e, a due giornate dal termine, vedono sempre più vicina la promozione in Serie B. Il successo di misura consente agli irpini di salire a +5 sul Cerignola, sconfitto in casa dal Benevento.

Avellino in controllo fin dai primi minuti. Al 32’ la rete decisiva: Panico pesca Cagnano sul lato opposto, assist perfetto per Lescano che gira in rete. Gli ospiti faticano a reagire e, al 49’, rischiano il raddoppio: Panico colpisce il palo. Nel finale il Monopoli ci prova con Yeboah, ma l’Avellino regge e porta a casa tre punti pesantissimi.

LA CRONACA

90’+6’ Finisce qui.

90’+4’ MONOPOLI: ammonito 🟨 Pace.

90’ Sei minuti di recupero.

88’ AVELLINO: ammonito 🟨 Iannarilli per comportamento non regolamentare.

85’ SOSTITUZIONE AVELLINO: Zuberek per Lescano, Rocca per Palmiero.

84’ MONOPOLI: solo al centro dell’area, Yeboah colpisce di testa, ma con poca sostanza. Brividi per l’Avellino.

81’ SOSTITUZIONE MONOPOLI: Sylla per Valenti.

77’ SOSTITUZIONE AVELLINO: Tribuzzi rileva Russo.

75’ MONOPOLI: ammonito 🟨 Calvano per gioco falloso.

69’ SOSTITUZIONE MONOPOLI: Yeboah e Battocchio per Pellegrini e De Risio.

69’ MONOPOLI: tentativo di Viteritti dalla lunga distanza, da dimenticare.

66’ AVELLINO: Russo, dai 30 metri circa, non trova il bersaglio.

64’ SOSTITUZIONE AVELLINO: due cambi ordinati anche da Biancolino. D’Ausilio e Palumbo per Panico e Armellino.

59’ SOSTITUZIONE MONOPOLI: Colombo manda in campo Calvano e Bruschi, fuori Scipioni e Grandolfo.

58’ MONOPOLI: Scipioni ci prova da fuori area, decisamente fuori misura.

53’ AVELLINO: Russo prova a superare Vitale un rimpallo favorisce Cagnano, ma la conclusione viene ribattuta in angolo.

49’ AVELLINO: irpini vicinissimi al raddoppio con Panico, che timbra il palo con un tap-in dopo la respinta di Vitale. Pericolo scampato per il Monopoli.

46’ Si riparte. In campo le stesse formazioni che hanno chiuso la prima frazione.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+7’ Dopo due minuti di recupero, si chiude il primo tempo: l’Avellino va negli spogliatoi meritatamente in vantaggio.

41’ MONOPOLI: Ammonito 🟨 Miceli per gioco falloso.

39’ AVELLINO: annullato un gol a Panico. Sulla conclusione a rete dell’esterno di casa, il direttore di gara non convalida per un presunto fallo dell’ex Sounas.

32’ GOL DELL’AVELLINO: ⚽️ LESCANO! Cross dalla destra di Panico, Cagnano controlla sul lato opposto e serve in mezzo Lescano, che in girata batte Vitale portando in vantaggio i biancoverdi.

24’ AVELLINO: ammonito 🟨 Russo per gioco falloso.

22’ AVELLINO: su angolo di Russo, Panico colpisce di testa, ma debolmente per impensierire Vitale.

14′ MONOPOLI: Pellegrini mette paura all’Avellino: dopo aver recuperato palla in area, supera Enrici ma calcia fuori da posizione favorevole.

13′ AVELLINO: Lescano tenta un’acrobazia da centro area, ma non trova la porta.

11′ AVELLINO: tiro-cross forte e teso di Russo in area, Vitale allontana la minaccia.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

AVELLINO-MONOPOLI 1-0 (ore 19.30)

RETI: 32’ Lescano (A)

AVELLINO 4312: Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino (64’ Palumbo), Palmiero (85’ Rocca), Sounas; Panico (64’ D’Ausilio); Lescano (85’ Zuberek), Russo (77’ Tribuzzi). Panchina: Marson, Pizzella, Todisco, Cionek, Manzi, Frascatore, Arzillo, Mutanda, Campanile. All. Biancolino.

MONOPOLI 352: Vitale; Bizzotto, Miceli, Viteritti; Valenti (81’ Sylla), Falzerano, De Risio (69’ Battocchio), Scipioni (59’ Calvano), Pace; Pellegrini (69’ Yeboah), Grandolfo (59’ Bruschi). Panchina: Albertazzi, Bulevardi, Cristallo, Virgilio, Contessa, Cellamare. All. Colombo.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico (Matera). Assistenti: Federico Fratello (Latina) e Manuel Marchese (Pavia). Quarto ufficiale: Simone Gavini (Aprilia).

AMMONITI: Russo, Iannarilli (A); Miceli, Calvano, Pace (M).

NOTE: recuperi 2’/6’.

