Volley B1/F, Pantaleo Podio Fasano travolge Arzano e torna alla vittoria

La Pantaleo Podio Fasano torna a sorridere e lo fa con una prestazione autoritaria, superando nettamente la Lu.Vo. Barattoli Arzano per 3-0 (25-16, 25-18, 25-18). Una vittoria senza sbavature quella messa a segno dalle ragazze di coach Paolo Totero, che archiviano così lo scivolone di Santa Teresa Riva e consolidano il primato in classifica.

Sin dalle prime battute la squadra fasanese impone il proprio ritmo, mostrando un gioco aggressivo e preciso che non lascia spazio alle ospiti campane, reduci da un buon periodo. Ottima la prova di Valentina Martilotti, autentica trascinatrice con 20 punti, ben supportata da Mearini (10), Campana (7) e Albano (7). Assente per influenza Lucrezia De Dominicis, mentre Botarelli e Vinciguerra sono rimaste precauzionalmente a riposo.

Solo nel terzo set Arzano riesce a restare in scia fino all’11 pari, ma le gialloblù riprendono presto il comando e chiudono senza problemi la gara.

«Abbiamo avuto sempre il controllo – commenta soddisfatto coach Totero –. Ottima difesa, attacchi veloci e precisi. Quando giochiamo così, siamo una squadra difficile da affrontare. C’è ancora da lavorare, ma oggi tutto è andato secondo i piani».

Ora il campionato si ferma per la sosta pasquale e per lasciare spazio alle Final Four di Coppa Italia di Serie B, che si terranno proprio a Fasano, dove la Pantaleo proverà a portare a casa il trofeo nazionale.

Pantaleo Podio Fasano – Lu.Vo Barattoli Arzano 3-0

(25-16, 25-18, 25-18)

Pantaleo Podio Fasano: Maiorano, Mearini 10, Albano 7, Negro 6, Di Coste, Campana 7, Vinciguerra, Botarelli, Martilotti 20, Soleti 6, Vittorio. All. Totero.

Lu.Vo Barattoli Arzano: Piscopo F., De Siano 5, Piscopo V. 6, Acquino 6, Suero De Leon 2, Silvestro 1, Gianfico 5, Russo, Di Domenico, D’Angiolella, Maresca, Rulli, Putignano 14. Piscopo

Arbitri: Andrea Tavano e Maurizio Martini

Classifica

Pantaleo Podio Fasano 51, Modica 42, Star Volley Bisceglie 40, Marsala 40, Volleyro Casal dei Pazzi Roma 38, Pomezia 35, Vesuvio Oplonti 34, Arzano 30, Zero5 Castellana Grotte 30, S. Teresa Riva 28, Lucia Roma 21, Crotone 16, Pescara 0.

