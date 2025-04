Volley C/M, Frascolla Taranto: troppo forte la capolista Casarano

Una vera e propria prova di forza della capolista Leo Shoes Casarano, che travolge senza difficoltà la Frascolla Taranto con un netto 3-0 (25-7, 25-14, 25-10). Una gara mai in discussione, dominata in ogni set dai salentini, che confermano la loro superiorità tecnica e fisica, blindando il primo posto in classifica. Per Taranto resta solo l’ultima gara della regular season con Polignano prima dei playout salvezza.

A commentare la sconfitta è coach Stefano Pirola: «Casarano non ci ha mai permesso di entrare in partita. Sapevamo che sarebbe servita un’impresa solo per provare a metterli in difficoltà».

Il tecnico tarantino analizza il momento difficile: «Di positivo c’è solo che qualche nostro giovane riesce a trovare spazio e a fare esperienza. Ma questa categoria è oggettivamente troppo impegnativa per noi: siamo corti in rosa e continuiamo a pagare l’assenza di giocatori su cui avevamo puntato all’inizio della stagione».

Pirola chiude con un elogio agli avversari: «Casarano è una vera corazzata, gioca sempre con serietà e il miglior sestetto possibile. Merita il primato».

Ora per Taranto inizia la fase più delicata: servirà una scossa per restare in categoria.

Leo Shoes Casarano-Frascolla Taranto 3-0

(25-7, 25-14, 25-10)

Leo Shoes Casarano: Gravili, Marzo, Tridici, Perrone (K), Dantoni, Stafano, Nicolazzo, Fracasso, Urso, De Micheli, Rizzato, De Donno, Seclì

Frascolla Taranto: Gasbarro (K), Marinosci, Simeone, D’Amicis, Galasso, Disabato, Tarallo, Catapano, Giannoccaro, Lia. Allenatori: Pirola – Salvatore

