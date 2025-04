Volley C/F, Rainbow Crispiano travolge Oria e sogna i playoff

Una Windor Rainbow Crispiano perfetta conquista una vittoria pesantissima nella corsa ai playoff. Le ragazze di coach Enzo Contento superano con un secco 3-0 la Farina Automobili Oria nello scontro diretto per il quinto posto, alimentando la speranza di rientrare nella zona spareggi promozione.

La gara si apre con un dominio totale nel primo set, chiuso 25-13. Più equilibrato il secondo parziale, ma le padrone di casa lo portano a casa con autorità sul 25-22. Il terzo set, decisivo, regala emozioni: sotto 17-22, le blueorange rimontano con grinta e chiudono 26-24 ai vantaggi, scatenando la festa finale.

Le parole di coach Contento

«Sapevamo che era l’ultima occasione per restare in corsa playoff e le ragazze sono state impeccabili nel seguire le indicazioni. Hanno lottato anche quando tutto sembrava perso», ha dichiarato il tecnico. Il calendario non è semplice: «Oria ha match più abbordabili, ma ci crediamo. Affronteremo Brindisi e Monteroni, prime della classe, a viso aperto».

Windor Rainbow Crispiano-Farina Automobili Oria 3-0

(25-13, 25-22, 26-24)

Crispiano: Raimondi M., Morano, Bianco, D’Andria (K), Pindinello, Cardone, Gallo, Santese, Liuzzi, Raimondi G. All. Enzo Contento

Oria: Distante, Greco, Avallone, Galiulo, Palazzo, Orlando, Dimola, Cozzetto, De Fazio, Bacca, Gennaro, Zurlo, Zivkovis. All. Antonio Maggiore

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author