Volley A3/M, Castellana cala il poker: 3-0 al Brugherio e primato nei playout

Quarta vittoria consecutiva per la Bcc Tecbus Castellana Grotte, che supera anche la Diavoli Rosa Brugherio con un secco 3-0 (26-24, 25-22, 25-16) nella quinta giornata dei Play Out di Serie A3 Credem Banca. Un successo importante, ottenuto al termine di un match più insidioso di quanto dica il punteggio, che consente ai pugliesi di chiudere imbattuti il girone d’andata e allungare a +4 sulla seconda in classifica.

Partita combattuta, poi il dominio

Nel primo set Castellana parte bene con Zornetta e Marra, ma Brugherio recupera e annulla tre set ball prima di cedere 26-24 su un errore in ricostruzione e un ace di Zornetta. Nel secondo parziale i lombardi si portano avanti, ma la reazione gialloblù è firmata dal muro (11 in totale) e dagli ingressi decisivi di Meschiari e Didonato. Terzo set senza storia: la Bcc parte forte e chiude agevolmente 25-16.

Numeri e protagonisti

Top scorer è Luciano Zornetta con 15 punti, seguito da Casaro (10), Ciccolella e Marra con 8 a testa. La squadra ha chiuso con 7 ace (4 nel terzo set) e un’ottima solidità a muro, fondamentale nei momenti chiave.

Coach Barbone: «Non siamo partiti bene, ma abbiamo stretto i denti. La classifica non deve farci rilassare: ci attende una trasferta difficile a Campobasso e poi due sfide in casa. Il cammino è ancora lungo».

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Diavoli Rosa Brugherio 3-0

(26-24, 25-22, 25-16)

Castellana: Zornetta 15, Casaro 10, Ciccolella 8, Marra 8, Iervolino 6, Meschiari 5, Didonato 1, Mondello 1, Cappadona, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Renzo. All. Barbone.

Brugherio: Romano 11, Argano 9, Frage 9, Aretz 5, Viganò 5, Prada 2, Zara 1, Consonni (L). All. Durand.

Battute vincenti: Castellana 7, Brugherio 3

Muri: Castellana 11, Brugherio 7

Arbitri: Giorgia Adamo (Roma), Giovanni Giorgianni (Messina)

Prossimo turno: Campobasso–Castellana Grotte (girone di ritorno Play Out)

