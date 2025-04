Volley B1/F, Star Bisceglie: tutto facile con Crotone

Tutto facile per la Star Volley Bisceglie, che in poco più di un’ora liquida il fanalino di coda Crotone con un secco 3-0 (12-25, 12-25, 12-25) e consolida la propria posizione sul podio del girone D di Serie B1.

Le ragazze allenate da Emiliano Giandomenico hanno gestito senza difficoltà la trasferta calabrese, approcciando il match con concentrazione e determinazione. Nessun calo di tensione per Torre e compagne, che hanno mostrato continuità di rendimento per tutti e tre i set, concedendo sempre il minimo alle avversarie.

Una prestazione corale convincente, che arriva alla vigilia della sosta pasquale durante la quale sono in programma le Final Four di Coppa Italia a Fasano. La Star Volley tornerà in campo sabato 26 aprile, al PalaPanunzio di Molfetta, per affrontare Pomezia alle ore 15:30. Nell’ultima giornata riposerà, per poi chiudere la regular season il 10 maggio contro Casal de’ Pazzi Roma.

Crotone-Star Volley Bisceglie 0-3

(12-25, 12-25, 12-25)

Crotone: Sturniolo, Kus 5, Colò 4, Cesario 9, Franceschini 4, Esposito 3, Maggipinto (L), Sudano 1, Bosi. All. Asteriti.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 3, Adubea 18, Torre 10, Cometti 9, Civardi 2, Panucci 9, Minervini (L), Solarino 3, Ba 2. N.e.: Losciale, Colucci, Haliti, Luzzi (L). All. Giandomenico.

Arbitri: Francavilla e Cinquepalmi.

Durata set: 23’, 23’, 21’ (totale 1h 07’).

