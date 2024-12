Bitonto, frode fiscale: in quattro ai domiciliari

BARI – I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando

esecuzione, nella provincia di Bari, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari detentive

personali degli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone e misure interdittive del divieto

temporaneo di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese nei confronti di 2 persone, emessa dal Giudice per le Indagini

Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nonché alla

notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. nei

confronti degli indagati.

L’odierna operazione costituisce l’epilogo di un’articolata attività di indagine, coordinata da

questo Ufficio giudiziario e delegata alla Tenenza Guardia di Finanza di Bitonto, che ha

consentito di individuare un’associazione a delinquere, dedita all’emissione di fatture per

operazioni inesistenti, nonché all’attività di riciclaggio dei proventi illeciti generati da tali

condotte.

In particolare, le Fiamme Gialle baresi, nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, hanno raccolto utili elementi

indiziari a fronte dei quali questa Procura ha delegato alla polizia giudiziaria mirate attività

tecniche nei confronti di un sodalizio criminale, operante tra Bitonto e Bari.

I Finanzieri hanno accertato che il citato sodalizio criminale, attraverso imprese prive di

struttura logistico-amministrativa, consistenza patrimoniale e finanziaria, vere e proprie

“scatole vuote”, delle “c.d. cartiere”

, emettevano fatture per operazioni inesistenti nei

confronti di società con effettiva consistenza aziendale “good company”

, provvedendo al

prelevamento e alla restituzione in contante delle somme bonificate alle società clienti,

trattenendo, per il “servizio reso”, una percentuale pari al 22% dell’imponibile esposto in

fattura, ovvero l’I.V.A..

In alcuni casi è emerso che i componenti del sodalizio criminale si presentassero presso le

sedi dei clienti principali con denaro al seguito, ancor prima dell’emissione delle relative

fatture e, chiaramente, ancor prima del bonifico che avrebbero dovuto effettuare i destinatari

delle false fatture, utilizzando di fatto il contante come vera e propria “merce” da “piazzare”

ai propri clienti. In pratica, gli indagati avevano creato un vero e proprio mercato tramite il

quale, dopo aver “venduto il denaro” e con esso la falsa fattura, rientravano in possesso di

detta liquidità attraverso i bonifici eseguiti dai clienti, comprensivi del 22% di IVA sulla

somma consegnata che costituiva il prezzo del “servizio” reso.

Singolare, come emerso dalle indagini, la denominazione “paccodisale” utilizzata dagli

ideatori della frode per denominare gli indirizzi di posta elettronica impiegati per l’apertura

dei rapporti bancari (nazionali ed esteri) su cui confluivano i bonifici disposti per le false

fatture e utilizzati dagli stessi per la ricezione della corrispondenza degli istituti finanziari.

Tale locuzione in gergo barese (“Pacc D’ Seul”) viene utilizzata, generalmente, per

qualificare un soggetto di “poco valore” e, nel caso di specie, per definire le imprese

“cartiere” appositamente create per emettere le fatture false, rappresentate, di fatto, da

“scatole vuote”.

Il modus operandi dell’associazione a delinquere è stato suffragato dagli approfondimenti

investigativi consistiti in attività tecniche, acquisizioni documentali, accertamenti bancari,

servizi di osservazione e pedinamento effettuati documentando, anche con materiale

fotografico, i momenti in cui gli indagati procedevano allo svuotamento dei conti correnti

aziendali e alla consegna del denaro ai clienti.

Al riguardo, risultano indagati per associazione per delinquere anche 2 soggetti (direttore di

banca e dipendente di un ufficio postale), in quanto avrebbero agevolato i prelevamenti di

denaro e l’attività di riciclaggio in violazione delle specifiche disposizioni in materia

antiriciclaggio.

I riscontri investigativi hanno permesso di ricostruire l’intera filiera illecita e accertare che il

gruppo criminale ha emesso, dal 2018 al 2023, circa 1.250 fatture per operazioni inesistenti

per l’importo complessivo di oltre 10 milioni di euro nei confronti di 165 operatori economici.

Fra gli utilizzatori anche imprese insospettabili, di rilevanti dimensioni ed aggiudicatarie di

appalti pubblici, operanti nei più disparati settori: edile, recupero per il riciclaggio di materiale

plastico e di rifiuti solidi, demolizioni, commercio di autovetture, fabbricazione di olio d’oliva

grezzo, farmacie, lotteria e scommesse, servizi connessi ai sistemi di vigilanza,

intrattenimento, installazione di impianti elettrici, fabbricazione di utensileria, pulizia,

commercio di energia elettrica, ecc..

L’illecita attività posta in essere garantiva notevoli e facili guadagni agli emittenti delle fatture

per operazioni oggettivamente inesistenti che, a fronte della descritta attività fraudolenta,

hanno potuto intascare una percentuale del 22% su operazioni commerciali mai poste in

essere.

Gli utilizzatori, dal loro canto, hanno invece potuto abbattere la base imponibile sulla quale

determinare le imposte sul reddito e l’I.V.A. dovuta, con notevoli risparmi d’imposta nonché,

in alcuni casi, assicurarsi la possibilità di depredare le “casse” aziendali per scopi personali,

mascherandoli come costi inerenti all’attività d’impresa.

In tale contesto si procederà, altresì, alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini

preliminari nei confronti di 4 appartenenti alla Guardia di Finanza e 3 funzionari dell’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, indagati, a vario titolo e in alcuni casi in concorso tra loro, per

i reati di peculato, ricettazione e falso.

Le indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari,

hanno consentito di rilevare che i suddetti indagati, nei confronti di alcuni dei quali nel corso

delle investigazioni sono state già operate attività di perquisizione e sequestro, si sarebbero

appropriati illecitamente (tra la fine del 2022 e il 2023) di beni (tra i quali biciclette elettriche,

pannelli solari, materiale elettrico, capi di abbigliamento) di cui avrebbero avuto la

disponibilità in quanto oggetto di controllo presso l’area portuale di Bari.

Con riferimento alla posizione di uno dei predetti dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli è stato, altresì, contestato da questo ufficio giudiziario il reato di induzione indebita

a dare o promettere utilità in relazione alla ricezione di alcune utilità (tra le quali pranzi, cene

e un viaggio a Dubai) da parte di un imprenditore sottoposto a controlli doganali.

La presente operazione costituisce un’ulteriore testimonianza del costante presidio esercita

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author