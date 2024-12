Volley C/F, Turi ritrova subito il sorriso

Torna subito a riconquistare l’intera posta in palio la Farmacia Mastrolonardo Turi che liquida in tre set, senza alcun patema d’animo, la Don Milani Volley Bari in un match totalmente a senso unico e conferma la quarta posizione in classifica.

Per la nona giornata del Campionato Nazionale di serie C femminile il Turi batte per 3 a 0 (25-16/25-10/25-18) la Don Milani Bari e così prosegue la sequenza positiva che vede sempre a punti la squadra turese da inizio torneo.

Mister Cosimo Meuli modifica il sestetto iniziale delle ultime uscite spostando nel ruolo di opposta capitan AlejandraRodriguez e inserendo al palleggio Francesca Pellegrini, con Angelica Tritto e Paola Schena schiacciatrici, Linda Di Carloe Roberta Sportelli, quest’ultima all’esordio stagionale, centrali e Ivana Cazzetta nel ruolo di libero.

La gara è un monologo della Farmacia Mastrolonardo Turi, con le ospiti mai effettivamente in grado di impensierire lo spartito delle padroni di casa, con Alejandra Rodriguez sugli scudi e top scorer della gara con 14 punti. C’è modo e spazio così per mister Cosimo Meuli di alternare quasi l’intera rosa in campo nel corso delle tre frazioni, con gli inserimenti di Sofia Coppi e Stefania Cazzetta di banda, di Maria Giulia Lippolis dal centro e di Aurora Giannuzzi nel ruolo di libero.

Sabato a Barletta

Appuntamento alle ore 18,30 di sabato pomeriggio alla palestra del Liceo Scientifico Cafiero di Barletta per la decimagiornata di andata del Campionato di serie C femminile, con le ragazze della Farmacia Mastrolonardo Turi che faranno visita all’Asd Volley Barletta, penultima in classifica.

Il Barletta è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Amatori Bari e finora ha racimolato solo quattro punti, con un unico successo casalingo sul Casamassima e ben 8 sconfitte al passivo. Per il Turi dunque occasione da non perdere per allungare la striscia positiva e restare attaccata al vertice della graduatoria.

CLASSIFICA: Terlizzi 26, Capurso 23, Asem Bari 23,Farmacia Mastrolonardo Turi 21, Amatori Bari 19, Cerignola 17, Don Milani Bari 12, Trani 12, Corato 10, Acquaviva 8, Primadonna Bari 7, Molfetta 4, Barletta 4, Casamassima 3.

