Volley C/F, il cuore non basta: Dinamo Molfetta cade in casa

Nonostante l’impegno e la determinazione, la Dinamo CAB Molfetta non è riuscita ad evitare la sconfitta al Pala Poli contro l’Adriatica Trani. Le ospiti si sono imposte 0-3 (17-25; 26-28; 23-25) in un match combattuto ma condizionato da episodi chiave. Le ragazze di coach Susanna Sciancalepore hanno lottato punto a punto, soprattutto nel secondo e terzo set, senza però riuscire a portare a casa neanche un parziale.

Il primo set ha visto un dominio netto del Trani. Dopo un iniziale vantaggio firmato Gentile, le ospiti hanno preso il largo con un parziale devastante (1-9). Nonostante un timido recupero nel finale, il set si è chiuso 17-25.

Nel secondo parziale la Dinamo ha mostrato un atteggiamento più combattivo, mettendo in difficoltà le avversarie. Guidate da una brillante Gentile e con un’ottima difesa di De Palma, le padrone di casa si sono portate avanti (8-4, 20-18), ma nel finale il Trani ha avuto la meglio chiudendo 26-28 dopo un set al cardiopalma.

Il terzo set è stato equilibrato fino al 23-23, con la Dinamo che ha mostrato maggiore precisione sotto rete grazie a Lazzizzera e Gentile. Tuttavia, nel momento decisivo, il Trani ha trovato il colpo di reni per chiudere il match 23-25.

Al termine della partita, Thania Tsiouma ha commentato con rammarico: «Abbiamo lottato, ma non è bastato. Ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci sul prossimo incontro».

La Dinamo Molfetta tornerà in campo domenica 15 dicembre in trasferta contro la Maxima Volley Casamassima (ore 18.30).

Buone notizie dalla Prima Divisione

Sorridono invece i ragazzi della Prima Divisione Dinamo, vittoriosi per 3-0 contro l’Union Volley Melficta (25-16; 25-13; 25-14). «Ottima prestazione, soprattutto in difesa», ha dichiarato il coach Franco De Florio, soddisfatto della prova. Anche per loro prossimo impegno domenica 15 dicembre in trasferta contro la Florigel Andria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author