Barletta: tris di amichevoli per prepararsi alla finale di Coppa Italia Dilettanti

Tre amichevoli per non perdere il ritmo gara e prepararsi alla finale della Coppa Italia Dilettanti contro il Rovato Vertovese. Il Barletta, che ha ripreso a lavorare agli ordini di Pasquale De Candia nella giornata di oggi, si prepara ad affrontare un tris di impegni fino a Pasqua. Giovedì 10 aprile è in programma un’amichevole in famiglia contro la Juniores, mentre sette giorni più tardi toccherà alla Polimnia, squadra che sarà impegnata nei playoff di Eccellenza pugliese. Sabato 19 aprile, invece, spazio a Barletta-Soccer Trani (Promozione).

