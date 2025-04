Dieci anni di danza e formazione: il Liceo Coreutico “Pascali” festeggia con uno spettacolo al Teatro Abeliano

Il 14 e 15 aprile alle ore 21.00, il Teatro Abeliano di Bari ospiterà “Riflessi coreografici”, Gala di danza che celebra i dieci anni del Liceo Coreutico “Pascali”, unico istituto di indirizzo coreutico del capoluogo pugliese.

Sul palco, 103 studentesse e studenti porteranno in scena uno spettacolo costruito in diversi quadri coreografici, pensati per esaltare le competenze tecniche e artistiche acquisite in anni di studio. Un’occasione per mostrare la crescita e il talento coltivati in un contesto di alta formazione, grazie alla supervisione dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, rappresentata dalla Direttrice Anna Maria Galeotti.

Il Liceo “Pascali”, parte del Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali”, in questi dieci anni si è distinto per il forte impegno nella promozione della danza nel territorio, grazie anche a sinergie con realtà professionali come ResExtensa, Equilibrio Dinamico, Breathing Art Company, AltraDanza e Puglia Culture. Collaborazioni che hanno permesso agli allievi di confrontarsi con professionisti nazionali e internazionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author