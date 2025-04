Barletta, tre amichevoli in programma

I biancorossi hanno ripreso quest’oggi gli allenamenti in vista della finale di Coppa Italia di Eccellenza Nazionale.

La squadra nelle prossime settimane sosterrà una serie di amichevoli per preservare il ritmo gara, a partire già da giovedì 10 aprile. Si parte con l’amichevole in famiglia con la Juniores, a seguire il 17 con il Polimnia, il 19 invece sfida con la S. Trani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author