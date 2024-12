Volley A3/M, Castellana incassa la quarta sconfitta esterna

Nella nona giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile, la Bcc Tecbus Castellana Grotte incassa un’altra sconfitta in trasferta, cadendo 3-2 (19-25, 25-23, 17-25, 25-19, 15-12) contro l’Avimecc Modica. La formazione di coach Barbone, pur passando due volte in vantaggio, si è vista rimontare dai siciliani e piegare nel tie-break.

Terzo tie-break amaro per i pugliesi

È la quarta sconfitta esterna stagionale e il terzo tie-break perso, dopo quelli contro Gioia del Colle e Napoli. Nonostante il punto guadagnato, Castellana non riesce a trovare la prima vittoria fuori casa e interrompere una serie negativa di quattro ko consecutivi.

Le formazioni

Coach Di Stefano schiera l’Avimecc Modica con Putini in regia, Padura Diaz opposto, Capelli e Chillemi in banda, Matani e Buzzi al centro, e Nastasi libero. La Bcc Tecbus debutta con il nuovo innesto Matteo Meschiari, affiancato da Cappadona in regia, Casaro opposto, Carta in banda, Marra e Ciccolella centrali, e Guadagnini libero.

La cronaca del match

Il primo set è di Castellana, che accelera con Ciccolella e Marra (10-16) e chiude 19-25 grazie al muro decisivo di Ciccolella. Nel secondo parziale, Modica reagisce con uno scatenato Padura Diaz e trova il sorpasso finale con Capelli (25-23).

Il terzo set è di nuovo appannaggio di Castellana, che sfrutta i servizi di Casaro e Ciccolella per imporsi 17-25. Ma Modica non molla: nel quarto parziale Padura Diaz e Raso trascinano i siciliani al 25-19.

Nel tie-break, equilibrio iniziale spezzato da Padura Diaz e Barretta, che portano Modica sull’8-3. Non basta la reazione di Castellana: Modica chiude 15-12, condannando i pugliesi a un’altra sconfitta esterna.

Avimecc Modica – Bcc Tecbus Castellana Grotte 3-2 (19-25, 25-23, 17-25, 25-19, 15-12)

Modica: Padura Diaz 20, Capelli 14, Chillemi 10, Buzzi 9, Raso 7, Barretta 11, Putini 3, Nastasi (L). All. Di Stefano.

Castellana: Casaro 18, Meschiari 16, Ciccolella 15, Carta 13, Marra 11, Cappadona 3, Guadagnini (L). All. Barbone.

