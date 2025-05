Turista italiano torturato a New York: arrestati in due, uno in fuga

Il 28enne è riuscito a fuggire dopo settimane di prigionia: sequestrato per estorcergli le password dei suoi account crypto

È stato identificato in Michael Valentino Teofrasto Carturan, 28 anni, il turista italiano sequestrato e torturato per settimane in un appartamento di New York. Il giovane, secondo quanto riferito dalla Polizia statunitense, è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Carturan sarebbe stato tenuto prigioniero per diversi giorni da almeno tre persone. A orchestrare il sequestro sarebbe stato John Woeltz, noto come investitore in criptovalute, nel tentativo di ottenere le password dei suoi account digitali. Nell’abitazione, le autorità hanno rinvenuto fotografie della vittima legata con un filo elettrico e minacciata con una pistola alla testa.

Oltre a Woeltz, è stata arrestata Beatrice Folchi, accusata di sequestro di persona. La Polizia avrebbe fermato anche una terza persona, che risulterebbe attualmente in libertà in attesa di ulteriori accertamenti.

Carturan, una volta raggiunto dagli agenti, è stato trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stato poi dimesso. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche esatte del sequestro e il ruolo di ciascun coinvolto.

