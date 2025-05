Da Parigi a Bari : la nuova era dei trattamenti sulle vene varicose

Si è tenuto oggi 24 maggio, presso la sala Ex Tesoreria di Palazzo di Città a Bari, il convegno “Vene varicose: quale terapia adottare? Salvare la Safena si può”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bari e organizzato dall’Accademia Italiana e internazionale di Flebologia Emodinamica (AIIFEm) con il supporto della Associazione nazionale di Azione Sociale (ANAS Puglia ) il cui Presidente è Luigi Favia, ha registrato un’ampia partecipazione, catturando l’attenzione dei presenti e ponendo l’attenzione sulle nuove prospettive nel trattamento delle vene varicose.

Ad aprire i lavori è stato il consigliere delegato del Sindaco metropolitano per lo Sport e la Salute, Giuseppe Cascella, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Il cuore del convegno è stato rappresentato dagli interventi di 3 illustri professionisti del settore. Direttamente da Parigi è giunto il Prof. Claude Franceschini, Presidente onorario dell’Accademia, ideatore del metodo C.H.I.V.A. che ha dato il suo contributo riscuotendo numerosi consensi tra i presenti. Di particolare interesse la sua relazione in merito all’innovativo trattamento conservativo per le vene varicose che mira a preservare le vene Safene.

Accanto a lui nella veste di relatori il presidente e il segretario dell’AIIFEm, rispettivamente il dott. Antonio Di Gioia e suo figlio il dott. Giuseppe Di Gioia, che hanno approfondito le ultime ricerche e le pratiche più efficaci nel campo della flebologia emodinamica portando i risultati positivi ottenuti nei 35 anni di studi effettuati sotto la guida del Prof. Franceschini in fatto di conservazione delle vene Safene.

L’incontro ha offerto un’importante occasione di confronto per medici, specialisti e cittadini, evidenziando come le nuove frontiere della medicina permettano oggi approcci meno invasivi e più conservativi per la cura delle vene varicose, migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti.

Dopo la presentazione di slide si è tenuto un vivace dibattito tra pubblico presente e medici,

che ha messo in luce la necessità dei pazienti di poter avere una diagnosi di flebologia emodinamica nelle cliniche ASL che contempli tra le terapie attuali anche la cura C.H.I.V.A. ovvero quella terapia conservatrice delle Safene e delle funzioni del sistema venoso basata sullo studio emodinamico ecolcolordopller e sulla correzione emodinamica, soppressione dei tronchi varicosi superficiali nn funzionanti eseguibili in anestesia locale che consentirebbe a ciascun paziente un ritorno immediato alle proprie attività.

Il Convegno è stato moderato da Viviana Miccolis.

