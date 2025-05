Morte Filippo Mastrangelo, sindaco di Trepuzzi: “Tuo sorriso resterà per sempre”

Il cordoglio di Giuseppe Taurino: “Dolore e sconforto per tutta la nostra comunità”

Un lutto profondo ha scosso l’intera comunità di Trepuzzi. Filippo Mastrangelo, 23 anni, è stato ritrovato senza vita lungo la provinciale che collega Surbo a Torre Rinalda, mentre era in sella alla sua moto. Un dramma che ha lasciato attoniti amici, familiari e concittadini, e che ha spinto il sindaco Giuseppe Taurino a condividere un messaggio di cordoglio a nome dell’intera città.

“Un dolore profondo ha trascinato nello sconforto tutta la nostra comunità – ha dichiarato il primo cittadino -. Piangiamo la perdita di un giovane concittadino appena ventenne, nel pieno dei suoi anni e con una straordinaria voglia di vivere e di gioire. Filippo costruiva la sua vita dedicandosi allo studio, al lavoro e alle sue passioni. Un triste destino ne ha stroncato l’esistenza prematuramente e tragicamente.”

Parole toccanti, quelle del sindaco, che si è soffermato anche sull’impatto emotivo che la tragedia ha avuto sui giovani della città: “Vedere tanti ragazzi e ragazze accorrere al suo capezzale con il volto della disperazione, perché mai a quell’età si può immaginare di dover affrontare un simile dolore, ti fa riflettere sul vero senso della vita, del poterla godere a pieno, all’insegna della spensieratezza e della felicità”.

Taurino ha poi rivolto un pensiero speciale ai genitori di Filippo, Pino e Dori, ai quali è legato da un’amicizia personale: “Come comunità abbiamo il dovere di condividere questo dolore con la sua famiglia. Una comunità è più forte e vera quando si immedesima e condivide anche i momenti difficili come questo. Non lasciare sola la sua famiglia significherebbe aiutarla a sopportare un dolore immenso. In un abbraccio mi stringo a Pino e Dori e con loro a tutta la famiglia. Ciao Filippo… il tuo sorriso resterà per sempre. Riposa in pace”.

In segno di rispetto e partecipazione al lutto, l’Amministrazione Comunale ha disposto il rinvio degli eventi comunitari patrocinati previsti per la mattinata di domenica 25 maggio 2025 – “Bicicletta” e “Basket e Integrazione” – come gesto di solidarietà e raccoglimento in memoria di Filippo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts