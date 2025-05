TEF 2025 chiude con 1200 presenze, 13 tavole rotonde e 150 relatori

Vannia Gava e Pina Picierno salutano l’evento: Taranto protagonista del cambiamento sostenibile

Si è conclusa con un bilancio più che positivo la terza edizione del TEF – Taranto Eco Forum, evento nazionale dedicato ai temi dell’ambiente, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile. La manifestazione, organizzata da Eurota Ets e RemTech Expo, si è tenuta il 6 e 7 maggio presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

A Taranto sono giunti 1200 partecipanti in presenza e 150 relatori provenienti da tutta Italia, per un totale di 13 tavole rotonde, sessioni tematiche, confronti B2B e incontri istituzionali. Tra le novità dell’edizione 2025, la presenza dell’Agenzia ICE con attività per l’internazionalizzazione delle imprese e la sessione speciale del Bioeconomy Day.

Nel corso della seconda giornata è intervenuta in presenza Vannia Gava, viceministra dell’ambiente e della sicurezza energetica, che ha confermato l’impegno del Governo per la città di Taranto, dopo il videomessaggio inviato nella giornata inaugurale. In diretta anche il saluto di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che ha ribadito la centralità del forum nei percorsi di sostenibilità europei.

La Regione Puglia ha partecipato attivamente all’iniziativa con il presidente Michele Emiliano, collegato il primo giorno, e gli assessori Alessandro Delli Noci (sviluppo economico) e Serena Triggiani (ambiente), intervenuti nel secondo giorno.

Il forum ha rappresentato un’importante piattaforma di dialogo tra istituzioni, imprese, startup, mondo accademico e società civile, con l’obiettivo di passare concretamente dalla visione all’azione. Un lavoro guidato dal Comitato Tecnico Scientifico coordinato da Vito Felice Uricchio (CNR-ITC), con la collaborazione di Patrick Poggi, presidente di Eurota, e Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo.

A conclusione dell’evento, è prevista la pubblicazione di un estratto operativo dei lavori, che sarà distribuito agli stakeholder e ai decisori politici come contributo concreto alla pianificazione delle future politiche ambientali e di sviluppo per il territorio ionico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author