Volley A3/M, Gioia del Colle: vittoria al cardiopalma a Reggio Calabria

Due punti pesantissimi conquistati su un campo difficile. La Joy Volley Gioia del Colle espugna il PalaCalafiore di Reggio Calabria, superando la Domotek Volley al tie-break (29-31, 25-20, 25-22, 20-25, 13-15) in una gara emozionante e ricca di colpi di scena.

Una vittoria di grinta e carattere per i ragazzi di coach Sandro Passaro, capaci di ribaltare uno svantaggio di 2-1 nel computo dei set grazie a una straordinaria prestazione di Vaškelis, MVP del match con 29 punti, e ai sigilli decisivi di Cester. Questo successo, il secondo in trasferta e il quinto stagionale, rilancia la Joy Volley al quarto posto nel girone Blu con 14 punti, alimentando fiducia per il rush finale del girone di andata.

L’avvio di gara è intenso e combattuto. Il primo set, deciso ai vantaggi (29-31), premia la determinazione della Joy Volley, ma la Domotek reagisce imponendosi nel secondo e nel terzo set grazie alla solidità di Laganà (26 punti) e Zappoli Guarienti (23 punti). Nel quarto set, la formazione pugliese riprende il controllo, trascinata da Longo e Vaškelis, portando la partita al tie-break.

Nel set decisivo, la Joy Volley scappa sul 5-8, ma la Domotek non molla e impatta sul 13-13. Nel momento clou, Cester e Vaškelis mettono la firma sulla vittoria biancorossa, chiudendo il tie-break sul 13-15.

La squadra di capitan Mariano torna a casa con un’importante iniezione di fiducia, pronta ad affrontare Gaia Energy Napoli il 15 dicembre e Avimecc Modica il 22 dicembre.

Domotek Reggio Calabria 2-3 Joy Volley Gioia del Colle (29-31, 25-20, 25-22, 20-25, 13-15)

Domotek Reggio Calabria: Esposito 3, Laganà 26, Lazzaretto 14, Zappoli Guarienti 23, Stufano 11, Picardo 7, De Santis (L1) pos 72%, Giuliani, Lopetrone (L2), Galipò, Lamp, Pugliatti, Soncini, Murabito. All. Polimeni.

Joy Volley Gioia del Colle: Longo 3, Vaškelis 29, Mariano 13, Milan 14, Cester 6, Persoglia 8, Rinaldi (L1) pos 52%, Martinelli, Alberga, Garofolo, Romanelli, Disabato, Attolico, Di Carlo (L2). All. Passaro.

Note

• Aces: Domotek 5, Joy Volley 4

• Errori al servizio: Domotek 25, Joy Volley 18

• Muri vincenti: Domotek 8, Joy Volley 4

• Durata set: 42’, 29’, 27’, 27’, 22’.

