Lecce sarà un’estate di corteggiamenti: big nel mirino delle big

La stagione del Lecce è ufficialmente terminata ed il sipario del campionato 2024/2025 si è abbassato lasciandosi alle spalle lo scenario migliore possibile per i giallorossi. Sarà un’estate di flirt e corteggiamenti per alcuni big: Gallo, Baschirotto, Krstovic, Falcone e Gaspar. I primi due sono in scadenza nel 2026, ed il Lecce potrebbe decidere di privarsene già nella prossima sessione di calciomercato, così da monetizzare quanto più possibile.

Gallo aveva tra l’altro già reso note le proprie intenzioni a inizio campionato. Discorso differente, ma neanche troppo, per Krstovic e Falcone, che pur avendo ancora rispettivamente due e tre anni di contratto, potrebbero cedere alla tentazione di compiere uno step in più rispetto alla dimensione giallorossa. Il montenegrino su tutti è attenzionato da diversi club, in Italia e non solo: Milan e Lazio monitoreranno con interesse l’asta che si scatenerà per il centravanti classe 2000. Per quanto concerne Gaspar, invece, si sentono già in lontananza sirene estere.

Previste dunque una serie di plusvalenze in pieno stile Corvino, chiamato quest’ultimo poi a sfruttare con la consueta lungimiranza il tesoretto che le cessioni regaleranno alle casse del Lecce. Sempre ammesso che il responsabile dell’area tecnica resti dov’è. Una permanenza non scontata quella di Corvino, cui nome è intanto comparso nella lista degli autori del capolavoro salvezza. La settima in giallorosso per il dirigente nativo di Verole, contestato aspramente fino a due settimane fa. I fantasmi della retrocessione sono ora scomparsi, ma la crepa potrebbe non essere semplice da ricucire. Anche per questo, però, ci sarà tempo e modo. Ora spazio ancora ai festeggiamenti e ad un po’ di sano relax per alcuni protagonisti giallorossi, mentre per altri è tempo di scendere in campo con le rispettive nazionali: Krstovic, Coulibaly, Helgason, Ramadani e Berisha sono tra questi.

Mister Marco Giampaolo invece dovrebbe restare alla guida del club: la salvezza ha fatto scattare in automatico il rinnovo contrattuale fino al 2026.

