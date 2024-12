Volley C/M, Frascolla Taranto si regala la prima vittoria stagionale

La Frascolla Taranto ha centrato la prima vittoria stagionale superando per 3-1 la Materdomini Castellana. Un successo meritato che regala i primi tre punti in classifica, frutto di una prestazione convincente nonostante le difficoltà.

I tarantini hanno vinto il primo e il secondo set (25-22, 25-19), mostrando solidità e carattere, pur dovendo fare i conti con l’infortunio del neo arrivato Toma. Nel terzo set, un lieve calo ha permesso agli avversari di accorciare (21-25), ma nel quarto parziale la Frascolla ha dominato nettamente (25-16), chiudendo la partita in sicurezza.

“Tre punti fondamentali per la nostra crescita”.,Soddisfatto a fine gara il tecnico Stefano Piroli, che ha elogiato i suoi ragazzi: “I tre punti sono fondamentali. Stiamo crescendo e a parte la sfida con Turi, una vera corazzata, abbiamo sempre giocato bene. Ora abbiamo due partite importanti contro Fasano e Ruffano, dove vogliamo fare punti”.

Piroli ha anche sottolineato l’importanza della reazione del gruppo dopo le difficoltà iniziali: “L’infortunio di Toma poteva destabilizzarci, ma i ragazzi hanno reagito bene. Abbiamo dimostrato che in un campionato difficile come quello di Serie C c’è voglia e grande impegno. Il nostro percorso di crescita continua”.

La vittoria permette alla Frascolla di restare in corsa per evitare le ultime posizioni. “Se non avessimo vinto, sarebbe stato tutto più complicato. Il campionato è lungo e vogliamo migliorare, cercando di strappare punti anche alle squadre di medio-alta classifica”, ha concluso il coach.

Frascolla Taranto-Materdomini Castellana 3-1 (25-22, 25-19, 21-25, 25-16)

Frascolla Taranto: Simeone, Tarallo, Disabato, Vacca, Susco, Gasbarro (K), Lia, Toma, Volpe, D’Amicis, Catapano, Scorrano, Maggio, Patti. Allenatori: Pirola-Salvatore

Materdomini Castellana: Picchi, Rollo, Simone, Franchino, De Bellis, Santostasi, Reale (K), Bruno, Barretta, Giannasi, Netti, Grisolia, Rivizzigno. Allenatore: Farella

