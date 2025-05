Andria, Polizia restituisce camper rubato a turisti

ANDRIA – Nei giorni scorsi, una coppia di turisti tedeschi, dopo aver parcheggiato il loro camper in un noto Centro Commerciale alle porte di Andria, si è accorta che il veicolo era stato rubato e ha chiamato immediatamente il numero unico di emergenza 112. L’operatore della Sala Operativa della Questura BAT, preso atto della situazione di emergenza, ha prontamente inviato le Volanti di Andria in soccorso, diramando la nota radio agli equipaggi sul territorio per le ricerche del mezzo. Poco dopo, le Pantere hanno notato un’autovettura che, alla vista della Volante, si è immessa sulla SS.170 accelerando repentinamente la marcia, per poi dileguarsi verso Barletta. Insospettiti da quanto appena accaduto, gli Agenti della Questura BAT hanno perlustrato le strade adiacenti, rinvenendo, poco dopo, in un uliveto nell’agro tra Andria e Trani, il camper rubato poco prima. I due turisti, costantemente assistiti dagli operatori delle Volanti, hanno così potuto tornare in possesso del mezzo e riprendere la loro vacanza. Negli uffici di via dell’Indipendenza, all’atto della restituzione del camper, hanno espresso profonda gratitudine alla Polizia di Stato ed agli Agenti della Questura di Barletta Andria Trani.

