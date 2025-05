Volley C/F, Volleyup Acquaviva: rimonta d’autore e salvezza

La Volleyup Acquaviva centra una salvezza meritata e conquistata con cuore e determinazione. In gara 2 dei playout del campionato nazionale di Serie C femminile, le blumagenta si impongono per 3-1 sul campo dell’Astra Volley Acquarica/Presicce, archiviando la stagione con la permanenza nel massimo torneo regionale.

Partita intensa e combattuta quella andata in scena lontano dal PalaValeriano, iniziata in salita per la formazione allenata da Angelo Polignano. Il primo set vede le padrone di casa partire forti e chiudere sul 25-17, approfittando di un avvio timoroso da parte di Porreca e compagne.

Ma è nel secondo parziale che avviene la svolta: l’Astra sembra vicina al 2-0 (24-19), ma le libellule reagiscono con grande carattere e annullano cinque palle set, imponendosi 30-28 in rimonta.

Dal terzo set in poi cambia l’inerzia: Acquaviva prende il controllo della gara, con attacchi più efficaci e una gestione lucida dei momenti chiave. Il terzo e il quarto parziale si chiudono 21-25 e 20-25, regalando così la vittoria e la salvezza al gruppo blumagenta.

Capitan Erika Porreca, autentica trascinatrice e MVP del match, è stata decisiva insieme a tutta la squadra: Asia Sozio in regia, Federica De Nicolò opposta, Giorgia Barbone e Erika Porreca in banda, Paola Fino e Alessia Cipriano al centro, con Miriana Trotti e Sharon Rubino nel ruolo di libero. Fondamentale l’apporto della panchina nel momento cruciale del secondo set.

A fine gara, coach Angelo Polignano ha commentato così la prestazione: “Sapevamo sarebbe stata una sfida complicata. L’approccio iniziale non è stato dei migliori, ma la squadra ha saputo reagire grazie anche a chi è subentrata dalla panchina. Dopo il secondo set siamo cresciuti in fiducia e qualità. Brave tutte a crederci fino in fondo. Grazie anche allo staff che mi ha supportato in questi mesi”.

