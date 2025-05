Udienza Generale a Roma, Papa Leone saluta la “Modugno-Moro” di Barletta

ROMA – L’esperienza del pellegrinaggio giubilare e le emozioni durante l’Udienza Generale del 28 maggio in piazza San Pietro. L’istituto comprensivo “Modugno-Moro” di Barletta viene accolto da Papa Leone mercoledì mattina. La scolaresca è stata salutata dal pontefice al termine dell’evento, suscitando grande emozione tra studenti, genitori, Dirigente Scolastico e docenti. L’istituto barlettano si è recato in Vaticano con un’ampia delegazione dei tre ordini scolastici, vivendo il momento con grande attenzione e commozione. Leone, davanti ai 40mila fedeli presenti in piazza San Pietro, ha parlato di una vita fatta di incontri, di supporto reciproco e di lotta all’indifferenza in nome dell’aiuto al prossimo.

Dall’Udienza Generale nasce una profonda riflessione per la scolaresca della “Modugno-Moro”, un momento indimenticabile per piccoli e grandi che hanno assistito all’evento. Dopo tanta attesa e preparazione, l’accoglienza di Leone XIV corona il pellegrinaggio giubilare e una giornata storica per l’istituto di Barletta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author