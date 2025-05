La Casertana pensa a Massimo Pizzulli per la panchina

Il futuro di Massimo Pizzulli potrebbe essere lontano da Martina. L’esperto allenatore, autore di un vero e proprio miracolo sportivo, è finito da tempo nel mirino di diversi club di Serie C. E così dopo Picerno, secondo quanto appreso da Antenna Sud, ha pensato a lui anche la Casertana. La società campana ha iniziato da tempo una serie di consultazioni per scegliere il nuovo allenatore. Per ora è presto per parlare di una vera e propria trattativa ma Pizzulli potrebbe essere il profilo giusto per il nuovo progetto del prossimo direttore sportivo della Casertana Alessandro Degli Esposti. Sull’allenatore sono piovute le attenzioni anche di diversi top club di Serie D ma la sua intenzione è quella di valutare prima le proposte dalla Lega Pro.

