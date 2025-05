Il Nardò riparte da Fabio De Sanzo e il tecnico chiede garanzie: il punto

Il Nardò riparte da Fabio De Sanzo. Con un comunicato ufficiale, pubblicato con un notevole effetto sorpresa, la società granata ha confermato il tecnico che tanto bene ha fatto nel corso della passata stagione in forza al Toro, nonostante le non poche difficoltà che hanno contraddistinto il club nel corso dell’ultimo campionato. De Sanzo aveva avuto anche contatti con altre società di Serie D: la neopromossa Vigor Lamezia su tutte aveva anche provato a muoversi concretamente per riportarlo nella sua Calabria, ma non è bastato per smuoverlo dalla Salento granata. Del resto, le proprie priorità le aveva già rese note ai nostri microfoni dopo l’ultimo impegno di stagione, meno di un mese fa.

Affinché si ripetesse il matrimonio, mister De Sanzo ha chiesto alla proprietà delle garanzie, su tutte quelle legate alla permanenza di alcuni calciatori, così che si possa costruire una rosa all’altezza delle aspettative, su uno zoccolo duro già importante. Tutto ciò con qualche rinforzo di spicco, utile per alzare l’asticella rispetto al ridimensionamento economico (ma mai tecnico) dello scorso campionato. In atto, a tal proposito, un programma finalizzato al rinforzo economico e finanziario della società.

