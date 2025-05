Brindisi: incidente in superstrada dopo inseguimento tra auto della Polizia e una station wagon

BRINDISI- Si è concluso con un incidente lungo la superstrada 613, Lecce- Brindisi un inseguimento che ha visto coinvolte auto della Polizia di Stato- con a bordo agenti della sezione volanti- e una station wagon grigia. L’episodio si è verificato nella serata di sabato (24 maggio) nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Brindisi. Da una prima ricostruzione dei fatti, stando al racconto di alcuni automobilisti in transito, sarebbero stati esplosi anche colpi di arma da fuoco. L’ auto grigia, nella quale sarebbero stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, sarebbe stata fermata e l’occupante (o gli occupanti) sarebbero stati bloccati. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author