Capurso, omicidio Caputo: ridotta pena a Canonico, la rabbia dei familiari

Dai 18 anni del primo grado a 13. L’imputato ha chiesto scusa in aula

La Corte d’Appello di Bari, presieduta da Eustacchio Cafaro, ha ridotto a 13 anni di reclusione la condanna inflitta a Piero Canonico, 28 anni, imputato per l’omicidio di Vito Caputo e per il tentato omicidio di Fabio Chiarelli, avvenuti nel pomeriggio del 16 marzo 2023 a Capurso, in provincia di Bari. In primo grado, con rito abbreviato, Canonico era stato condannato a 18 anni di carcere.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i fatti si sono verificati al termine di un inseguimento iniziato nel vicino comune di Cellamare e conclusosi in un parcheggio di Capurso. A bordo di una delle auto viaggiavano Caputo e Chiarelli, sull’altra Canonico e il padre. Una volta scesi dai veicoli, tra i quattro sarebbe scoppiata una violenta rissa. In quel contesto Canonico avrebbe colpito 12 volte con un coltello Caputo, uccidendolo, e 9 volte Chiarelli, ferendolo in modo grave.

Durante l’udienza, Canonico ha chiesto scusa ai familiari di Caputo, dichiarandosi “dispiaciuto” per l’accaduto. La sentenza di secondo grado prevede anche il risarcimento delle spese legali sostenute dalle parti civili, tra cui la compagna della vittima, madre della figlia di Caputo.

“Per lei non è semplice accettare che, a fronte di un omicidio così efferato e di un tentato omicidio, ci sia stata una riduzione di pena così forte”, ha dichiarato l’avvocato Graziano Montanaro, legale della compagna di Caputo.

Alla base del delitto vi sarebbero motivi di gelosia reciproca: Canonico e Chiarelli erano entrambi legati sentimentalmente a due donne che in passato erano state l’una la compagna dell’altro. Il giorno del fatto, Chiarelli, insieme a Caputo, si sarebbe recato a Cellamare “per un chiarimento” con Canonico, culminato nell’inseguimento e nel successivo accoltellamento. Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 60 giorni.

