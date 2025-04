Lecce, cambiano le regole nel centro storico

Scooter e motocicli potranno parcheggiare in piazzetta Castromediano senza più il rischio di multe. Con delibera di giunta, l’Amministrazione a guida Adriana Poli Bortone ha dato il via libera ad una situazione che di fatto esiste già da tempo. Piazzetta Castromediano è infatti nel centro storico uno dei pochi spazi della città dove la sosta dei due ruote non crea problemi al passaggio pedonale e si trova adiacente a Palazzo Carafa, cuore degli uffici comunali e dell’attività amministrativa, a pochi metri dal Tribunale regionale amministrativo e a due passi da piazza Sant’Oronzo e dalle due diramazioni dove sorgono diversi esercizi commerciali e studi professionali. In commissione Trffico sono stati convocati il comandante della polizia locale Donato Zacheo e l’assessore al ramo Giancarlo Capoccia. Dall’opposizione però è arrivata la richiesta di riconvocazione per consentire a tutti l’approfondimento della delibera che riguarda anche la revisione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali nel centro storico . Tra queste proprio la scelta di escludere piazzetta Castromediano dalle aree pedonali per consentirne la sosta dei mezzi motorizzati a due ruote

