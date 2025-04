Questura Potenza, emessi due daspo a tifosi dell’Avellino

POTENZA – Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Potenza ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive a seguito degli incidenti verificatisi tra le tifoserie al termine dell’incontro di calcio Potenza – Avellino valido per il campionato 2024/2025 di serie “C”, disputatosi presso lo stadio Comunale “Viviani” il 10 novembre 2024. Gli operatori della D.I.G.O.S. e della Polizia Scientifica della Questura di Potenza, grazie ad un’attenta analisi delle immagini delle telecamere esterne all’impianto sportivo, sono riusciti ad individuare due tifosi dell’Avellino che hanno preso parte a predetti disordini. Nello specifico, il primo supporter è stato ripreso mentre lanciava un petardo all’interno del piazzale dell’Università di Basilicata ove erano presenti alcune persone, il secondo, invece, filmato mentre impugnava un tubo di plastica per usarlo come bastone.

Ai due tifosi avellinesi è stato inibito l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati Regionali e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e dei Comitati Regionali, incontri di calcio di squadre di club nazionali, di Champions League, Europa League e Conference League, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate competizioni rispettivamente per la durata di mesi 18 e di anni 1.

