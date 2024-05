BARI – Si parte dal molo prospiciente la Basilica di San Nicola per poi raggiungere in regata libera Montenegro: è la Est 105 Bari – Montenegro, evento nato nel 2006 per unire i territori del mare Adriatico. L’appuntamento è diventato di interesse internazionale e coagula l’attenzione di velisti e appassionati.

Servizio di Ilaria Delvino

