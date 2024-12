Eccellenza, UC Bisceglie: il mercato si apre con due partenze

L’Unione Calcio Bisceglie rende noto di aver trovato l’accordo per il trasferimento definitivo del giovane attaccante biscegliese Francesco Dell’Olio (‘05) al USD Pont Donnaz Hône Arnad Evançon (Eccellenza Piemonte girone A) e dello svincolo del difensore biscegliese classe ‘03 Giuseppe Di Pierro. La società di Via Cavour ringrazia Francesco (foto a sx) e Giuseppe (foto a dx) per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la loro permanenza in azzurro e augura loro le migliori fortune umane e sportive per il prosieguo delle loro carriere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author