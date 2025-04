Fasano, Pistoia: “Ad Angri gara più complicata del match con la Nocerina”

Il tecnico del Fasano, Graziano Pistoia, ha presentato così la trasferta di Angri:

“Domenica ci aspetta una partita molto più complicata rispetto a quando abbiamo giocato con la Nocerina. Quando giochi con una squadra di vertice le motivazioni arrivano da sole, non serve caricare i ragazzi durante la settimana. Affronteremo una squadra con una classifica meno felice e l’errore può arrivare molto più facilmente. Finalmente potremo tornare avere i nostro tifosi, andremo lì con l’intento di regalargli i tre punti. Abbiamo lavorato sul lato mentale, se non approcciamo queste partite con determinazione si rischia di gettare via tutto. Mi aspetto un Angri aggressivo, sono condannati a vincere e il fattore campo può essere dalla loro parte. Dobbiamo confermare il carattere”.

