Bari, scompare a 81 anni l’ex tecnico Santacecca

Si spegne all’età di 81 anni Mario Santacecca: nato a Roma nel 1943, è stato allenatore del Bari sia a livello di formazione Primavera che di prima squadra. In quest’ultimo caso prima nel 1977/78 subentrando a Giacomo Losi in corso d’opera e poi nelle prime dieci giornate del torneo 1978/79, sempre coi biancorossi in Serie B. Successivamente ha allenato club come Nocerina, Messina, Frosinone e la Primavera della Lazio dal 1987 al 1991, periodo in cui si sono affacciati anche Materazzi e Regalia, poi tornati in biancorosso come allenatore e direttore generale. Materazzi peraltro era stato un suo calciatore in biancorosso.

IL CORDOGLIO DELLA SSC BARI

Tutta la SSC Bari si unisce al dolore della famiglia Santececca per la scomparsa di Mario, tecnico alla guida di Prima Squadra e Primavera biancorossa sul finire degli anni 70.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio del Presidente Luigi De Laurentiis, della SSC Bari e di tutto il popolo biancorosso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author