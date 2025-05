Ginosa, tunnel sotterraneo per sfuggire all’arresto: 47enne in carcere

Aveva realizzato un cunicolo di fuga sotto casa per eludere l’arresto, ma si è poi consegnato spontaneamente ai Carabinieri. Protagonista della vicenda un 47enne di Ginosa, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era risultato irreperibile dal 12 maggio, notte in cui era sfuggito a un blitz dei militari. Le indagini finalizzate al suo rintraccio hanno portato alla scoperta di una via di fuga progettata in ogni dettaglio: un’intercapedine sotterranea lunga circa 25 metri e larga 1 metro, situata tra le fondamenta in cemento armato del condominio dove risiedeva, collegata a una botola occultata nella vegetazione di un terreno distante circa 12 metri dall’appartamento.

L’accesso al cunicolo era nascosto da una lastra metallica artigianale, posizionata sotto un bancone in muratura all’interno di una stanza abusiva ricavata sul balcone. Da lì, il 47enne poteva imboccare il passaggio sotterraneo, dotato anche di un impianto di illuminazione e un sofisticato sistema di videosorveglianza, con telecamere e monitor che gli permettevano di controllare costantemente l’interno e l’esterno della sua abitazione.

Nel tunnel erano state installate anche due porte scorrevoli in muratura, montate su binari e azionate da pistoni idraulici, pensate per ostacolare ogni tentativo di irruzione.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno sequestrato circa 5 chilogrammi di droga tra cocaina, hashish, eroina, MDMA e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento, tre bilancini di precisione, un giubbotto antiproiettilee 5.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente sarà sottoposto ad analisi presso il Laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, mentre le indagini sono ancora in corso per individuare eventuali complici nella realizzazione del tunnel e nel supporto logistico fornito all’uomo durante la latitanza.

Dopo l’arresto e le formalità di rito, il 47enne – denunciato anche per evasione – è stato trasferito nella Casa Circondariale di Taranto, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author