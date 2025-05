Congresso nazionale SAP: tre giorni di confronti e riconoscimenti a Roma

ROMA – Dal 13 al 15 maggio 2025, la sala congressi dell’Hotel Cristoforo Colombo a Roma ha ospitato il X Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), con la partecipazione di delegati provenienti da ogni provincia italiana.

L’evento, articolato in tre intense giornate di dibattiti e approfondimenti, ha visto al centro il tema: “La tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, quale presupposto per il progresso e la convivenza civile”. Numerosi relatori autorevoli hanno contribuito ad arricchire il confronto.

All’apertura del Congresso, il 13 maggio, hanno partecipato esponenti di rilievo delle istituzioni, tra cui il Vicepremier Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Vittorio Pisani, e altri rappresentanti politici e sindacali.

Il giorno successivo si sono svolti i lavori congressuali, culminati con la conferma di Stefano Paoloni come Segretario Generale del SAP per il prossimo quinquennio. Nominati anche Giuseppe Coco come Segretario Aggiunto, e come Vice Segretari Giampiero Timpano, Roberto Mazzini, Cesare Corica, Mirco Pesavento e Vito Stasolla.

Per le regioni Puglia e Basilicata sono entrati nell’Esecutivo Nazionale Giuseppe Vigilante e Francesco Pulli, quest’ultimo anche nella Commissione Meriti Straordinari. Nominati inoltre cinque Consiglieri Nazionali e un nuovo componente del Collegio dei Probiviri.

Il momento più toccante si è vissuto nel pomeriggio con il pellegrinaggio giubilare alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, guidato dal Cappellano Don Augusto Piccoli, seguito da una cerimonia al Vittoriano in memoria dei caduti della Polizia di Stato, nell’ambito del Memorial Day 2025.

L’intero congresso ha confermato la forza e la coesione del SAP, premiando il lavoro svolto in questi anni, in particolare dalle strutture Puglia e Basilicata, pronte a rappresentare e sostenere i colleghi su tutto il territorio nazionale.

