Colpo di scena: controsorpasso del Nardò sul Cerignola per Viola

Il ritorno di Antonino Viola a Nardò torna ad essere una concreta probabilità. Il portiere di proprietà del Lecce ha giocato l’ultimo campionato di Serie D proprio in forza ai granata, vincendo da protagonista i playoff ed attirando a sè le attenzioni di svariati club professionistici. Sulle sue tracce, nelle ultime settimane, era piombato prepotentemente il Cerignola, al punto da eludere (solo apparentemente) la concorrenza del Nardò. A sorpasso eseguito, l’operazione si è poi complicata proprio a causa dei salentini, tornati alla carica per aggiudicarsi, questa volta a titolo definitivo, le prestazioni dell’estremo difensore classe 2003. L’Audace pare non sia disposta a fare aste, e per questo motivo potrebbe abbandonare a stretto giro la pista Viola, “consolandosi” con un altro giovane promessa del calcio italiano. Il nome nuovo per la porta degli ofantini è quello di Jacopo Sassi, portiere di proprietà dell’Atalanta, lo scorso anno al Giugliano.

