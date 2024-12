Volley B1/F, Zero5 Castellana torna a mani vuote dalla Campania

La Zero5 Castellana Grotte esce sconfitta per 3-0 (25-15, 25-21, 25-20) dalla trasferta contro la Co.Ge. Vesuvio Oplonti nella decima giornata del campionato di Serie B1 femminile di volley. Una prestazione lontana dagli standard abituali della giovane squadra castellanese, che alterna sprazzi di combattività a momenti di scarsa incisività. La posizione in classifica (terz’ultimo posto) resta critica, ma il calendario, con sette trasferte e solo tre gare in casa, ha sicuramente influito. Sabato 21 sarà già tempo di riscatto.

La partita

Ciro Alminni schiera Laura Biscardi opposta a Bortolot, Gervasi e Giada Biscardi in banda, Vujko e Pepe al centro, Lanari libero. Tra le subentrate Rendina, De Santis ed Esposito. Dall’altra parte, coach Massimiliano Ciliberti schiera Cusma opposta a Malinov, Corradetti e Cantaluppi in banda, Salamida e Stellati al centro, Ruffa libero.

La Zero5 inizia in salita: nel primo set, le vesuviane partono forti e volano sul 14-2. Nonostante una reazione tardiva, il set si chiude sul 25-15. Nel secondo parziale, Castellana parte meglio, arrivando a condurre 5-12, ma subisce il ritorno delle padrone di casa che rimontano e chiudono 25-21. Il terzo set, equilibrato fino al 14-13, viene deciso da alcuni errori della Zero5, con Oplonti che amministra e chiude sul 25-20.

Le dichiarazioni

A fine gara, i commenti dei due allenatori evidenziano le difficoltà e i meriti delle squadre. Mister Alminni: “Quando abbiamo spinto al servizio e lavorato bene a muro, abbiamo fatto la differenza, ma cali di intensità ci hanno penalizzato.” Coach Ciliberti: “Vittoria meritata per Oplonti, noi abbiamo sbagliato l’approccio mentale. In questo campionato non puoi mai mollare.”

Klimaitalia brilla in Serie D

Buone notizie arrivano dalla seconda squadra della Grotte Volley. La Klimaitalia Castellana, impegnata nel campionato regionale di Serie D, vince e convince contro la Eurovolley Sant’Elia di Brindisi con un netto 3-0 (25-19, 25-18, 25-23), consolidando la vetta della classifica.

