Altamura, spaccio di droga: banda italo – albanese in manette

ALTAMURA – “Birra – birretta – birrona” o “mano – pizze – chiara” per identificare rispettivamente il tipo di droga e il quantitativo di sostanza richiesto. La presenza costante sul territorio composta da rider che portavano la droga anche a domicilio: “Noi andiamo forte – si sente nelle intercettazioni – perchè siamo presenti 24 ore Su 24… Se tu invece tutta la mattina lo spegni – riferito al telefono dedicato allo spaccio – le persone le perdiamo tutte quante”. I carabinieri del Comando provinciale di Bari – su richiesta della procura del capoluogo – hanno sgominato un gruppo italo – albanese dedito allo spaccio di stupefacenti arrestando sette persone, 5 in carcere e 2 ai domiciliari. Piazza di spaccio quella della Murgia Barese, tra Altamura e dintorni. I fatti tra il febbraio e il settembre del 2023 e a dare impulso alle indagini la denuncia di scomparsa presentata dai genitori di un giovane tossicodipendente in preda a crisi d’astinenza oltre alle dichiarazioni rese dal ragazzo successivamente rintraccio in casa di un suo amico, anch’esso assuntore.

Molti i soggetti coinvolti nello spaccio ma senza un vincolo associativo individuati dalle telecamere di videosorveglianza poste nelle piazze di spaccio. La droga richiesta e poi ceduta con le modalità dello spaccio “itinerante”, per eludere sospetti in eventuali intercettazioni, veniva appellata con nomi convenzionali. In tutto sono stati rilevati 124 episodi di spaccio ed è stata scoperta una coltivazione con 510 piante di marijuana per 48 chili.

