Volley B1/M, Bisceglie regola Crotone e blinda il terzo posto

La Star Volley Bisceglie continua a stupire nel campionato di Serie B1, conquistando il settimo successo stagionale con un netto 3-0 ai danni di Crotone. La matricola nerofucsia, guidata da coach Breviglieri, consolida così la terza posizione in classifica e mette in mostra una compattezza e una continuità che rappresentano un biglietto da visita importante in vista del rush finale del girone d’andata.

Al PalaPanunzio di Molfetta, in un match disputato alle 16, le padrone di casa hanno trovato un pubblico caloroso e partecipe, anche grazie alla raccolta solidale in favore della Caritas e alle speciali maglie realizzate per l’iniziativa “Bisceglie per la Star Volley”.

Un dominio costruito su solidità e qualità

La partita ha visto le biscegliesi imporsi con autorità fin dal primo set, gestendo senza difficoltà il tentativo di resistenza di Crotone. Decisive le giocate di Civardi, Panucci e Adubea, protagoniste di un’inarrestabile progressione che ha fissato il 25-17 al cambio campo.

Nel secondo parziale, la Star Volley ha trovato nuovamente in Civardi e Panucci le armi per respingere ogni tentativo di recupero delle calabresi, chiudendo sul 25-21 grazie a un’ottima gestione delle fasi finali.

Senza storia la terza frazione: un dominio totale delle padrone di casa, che hanno sfruttato il servizio di Cometti e Galazzo per spezzare le difese avversarie. Civardi, scatenata, ha messo il sigillo sul definitivo 25-14, confermando la superiorità tecnica e mentale del gruppo.

Prossima sfida: big match con Pomezia

Con questa vittoria, la Star Volley guarda ora alla sfida di sabato contro Pomezia, seconda forza del campionato con appena due punti di vantaggio sulle nerofucsia. Un confronto diretto che promette spettacolo e potrebbe dare ulteriore slancio alle ambizioni di Minervini e compagne.

Star Volley Bisceglie-Crotone 3-0 (25-17, 25-21, 25-14)

Star Volley Bisceglie: Galazzo 5, Adubea 13, Torre 7, Cometti 8, Civardi 15, Panucci 13, Minervini (L), Solarino. N.e.: Losciale, Ba, Haliti, D’Ambrosio, Luzzi (L). All.: Breviglieri.

Crotone: Sturniolo, Barbaro 8, Kus 5, Colò 3, Angeloni 3, Morciano 5, Maggipinto (L), Tornesello, Esposito. N.e.: Bosi, Pasquini, Sudano, Cesario (L). All.: Asteriti.

Arbitri: Annese, Tosti.

Durata set: 26’, 26’, 23’ (totale 1h 15’).

