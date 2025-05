Giampaolo: “Lecce salvo con merito. Abbiamo reso immortale Corvino”

Il tecnico: “La motivazione era forte, volevamo mantenere la permanenza a tutti i costi”

Il Lecce conquista la salvezza in Serie A per il terzo anno consecutivo e lo fa con una vittoria di prestigio, battendo la Lazio all’Olimpico. A commentare l’impresa è il tecnico Marco Giampaolo, visibilmente soddisfatto per il traguardo raggiunto: “La motivazione era forte: volevamo mantenere la permanenza per tre anni consecutivi. La squadra, nell’ultimo periodo, è cresciuta molto. La salvezza è stata meritata”.

L’allenatore ha sottolineato l’importanza dell’unità e della fiducia costruita con il gruppo: “Vedere che la squadra ti segue rende molto orgogliosi. I giocatori mi hanno sempre ascoltato, anche quando c’erano momenti di confronto. Si sono compattati in modo forte”.

Infine, una battuta affettuosa per il direttore dell’area tecnica: “Abbiamo reso immortale Pantaleo Corvino”, ha concluso Giampaolo con un sorriso.

